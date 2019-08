Renato Sanches vuole lasciare il Bayern Monaco, ma il Bayern Monaco non vuole lasciar partire Renato Sanches, ottimo innesto dalla panchina per il centrocampo pensato da Niko Kovac. Il talento portoghese, però, non ci sta a giocare soltanto cinque minuti a partita, come successo ieri sera nel pareggio per 2-2 all'esordio stagionale in Bundesliga contro l'Herta Berlino. Queste le parole di Sanches a riguardo: "Certo che sono deluso, è la seconda volta che il club non mi lascia andare altrove. Per me cinque minuti di partita non sono abbastanza".