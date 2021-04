"Antonio Sanabria è il primo giocatore del #Torino a realizzare una marcatura multipla nel "Derby della Mole" in Serie A da Marco Ferrante nel 2000. Granata."

Questo il dato Opta dopo la sfida di ieri. Nella primavera del 2000 Marco Ferrante segnò una doppietta che non servì però al Torino per battere la Juventus nella stracittadina torinese: i bianconeri di Ancelotti si imposero per 3-2. La doppietta di Sanabria di ieri ha portato invece un punto, dato che poi Cristiano Ronaldo ha fissato il tabellino sul risultato di 2-2.