Le parole dia Sky Sport:GOL - "Credo che ha aiutato la squadra ad andare in vantaggio, peccato che abbiamo preso gol a fine primo tempo. L’esultanza è per mia figlia, come ogni gol che faccio. E’ stato tra i più belli".COSA E' MANCATO - "Non abbiamo approfittato della nostra superiorità. Nel primo tempo abbiamo giocato abbastanza bene girando palla da un lato all’altro. Contro queste squadre qua se non fai gol fai fatica perchè hanno tanto qualità e ti puniscono. Dobbiamo migliorare su questo in settimana".UMORE - "Normale, eravamo tutti un po’ giù perché ci tenevamo tanto a questa partita, volevamo vincere. Siamo andati in vantaggio due volte e non ci siamo riusciti".JUVE - "Loro hanno approfittato delle loro opportunità, noi potevamo fare meglio nel secondo e terzo gol dove non siamo stati bene. Dobbiamo lavorare bene e se on fai queste cose così le squadre ti puniscono".