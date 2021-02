In occasione del giorno di San Valentino, anche i giocatori della Juventus hanno passato la loro giornata insieme alle rispettive compagne (mezza giornata, perché la mattina si sono allenati alla Continassa). Baci e sorrisi per provare a mettersi alle spalle il ko contro il Napoli, un selfie e via a pubblicare sui social. E chi è single?ha voluto festeggiare comunque, mandando un messaggio a tutte le persone senza compagna: "A tutti i festeggiati che sono da soli. Buon San Valentino, con Amore Weston".