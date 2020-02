Domani è San Valentino, la giornata dedicata alle coppie. Usanza di questo avvenimento è scambiarsi reciprocamente dei regalini. In occasione, anche la Juventus ha un dono per i fidanzati. Attraverso un comunicato sul proprio sito, il club bianconero ha annunciato che a tutte le coppie che vorranno visitare lo Juventus Museum e si presenteranno alle casse nell’orario di apertura, ovvero dalle 10.30 alle 18, verrà data la possibilità di usufruire di una promozione speciale: acquistando un biglietto intero per la visita del museo, il secondo sarà in omaggio. Per un San Valentino a tinte bianconere.