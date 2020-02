Your browser does not support iframes.

San Valentino è sempre speciale, figuriamoci in casa Juve dove tutti sono abituati a festeggiare. E a farlo in grande. Ecco, come se la sono cavata i calciatori bianconeri? A giudicare dalle foto apparse sui social, i più romantici sono stati certamente i difensori; secondo posto per gli attaccanti e menzione speciale per i centrocampisti (bene Bentancur, okay anche Ramsey). La palma d'oro? Se la contende il duo dei centrali titolari: Bonucci e la sua famiglia, o la bellezza di Annekee nello scatto di De Ligt? A voi l'ardua sentenza. Intanto, ripassate le foto nella nostra gallery...