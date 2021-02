In occasione del giorno di San Valentino, i giocatori della Juventus hanno provato a mettersi alle spalle la gara contro il Napoli. Missione complicata, perché è difficile dimenticarsi di un ko così che rischia di pesare sulla classifica ma anche, e soprattutto, sul morale della squadra. Stamattina il gruppo si è allenato sotto lo sguardo attento di Andrea Pirlo, poi i bianconeri hanno potuto dedicare la giornata degli innamorati alle proprie compagne e... non solo. Dal regalo di Ronaldo al messaggio di McKennie a tutti i single, sfoglia la gallery per vedere tutti i messaggi di San Valentino dei giocatori della Juve.