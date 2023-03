E' cambiato molto, moltissimo da inizio stagione, quando la Juve era una squadra impaurita e con frequenti sbandamenti, completamente umorale e in balia di ogni cambio di vento. Oggi, invece, la squadra dimostra di essere una squadra di Allegri e lo è nella testa prima ancora che nel resto. Perché può sì sbandare e perdersi ogni tanto in qualche difetto del passato, ma è sempre più pronta ad assecondare la partita, ad affrontarla cercando di portare gli episodi dalla propria parte, ma soprattutto riuscendoci con più continuità. E qui sta tutto il segreto del cambiamento, che allontana le paure.A San Siro la Juve rischia poco, pochissimo, probabilmente solo sul secondo tiro di Barella va in affanno, per il resto è combattiva, puntuale, precisa e non ha mai paura di mettere la gamba quando serve, che sia a metà campo o in area di rigore. Lo fa Locatelli su Calhanoglu ed esulta come se avesse segnato, lo fa Gatti su un cross e replica la reazione del compagno, perché questa Juve è tornata a saper soffrire senza poi subire. Ecco, forse non bisogna dirlo troppo ad alta voce, ma i cambiamenti ci sono e vanno evidenziati, anche perché da soli si mettono in mostra. Si vede il centrocampo, diverso dalle attese di agosto, ma sicuramente il più completo e affidabile da tanti anni a questa parte, si vede il trio di difesa che cambia un interprete ma non ne risente, anzi, e si vede la volontà, forte, di regalarsi un futuro diverso. Certo, tutto verrà deciso anche fuori dal campo, ma la voglia di essere protagonista del proprio presente e futuro che la Juve sta dimostrando non può passare inosservata. E' nelle chiusure di Bremer, nelle corse di Fagioli, nelle sportellate di Vlahovic e in quel Kostic che fa i binari avanti e indietro fino allo sfinimento.