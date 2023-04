La notte di San Siro e lo 0-1 contro l'Inter forse avevano illuso un po' tutti. Una Juventus in grado di vincere un big match in trasferta, meritando e controllando - a suo modo - la partita per tutti i 90 minuti. A Roma, riemergono le difficoltà della squadra ad affrontare i grandi appuntamenti lontano dall'Allianz Stadium. Mancano ormai al massimo 4 big match in trasferta tra campionato, Europa League e Coppa Italia ma il bilancio, da questo punto di vista si può già tracciare.Non è positivo, anzi. Psg, Benfica, Milan, Napoli, Roma, Lazio. Sono arrivate solo sconfitte fuori casa contro grandi avversarie. Con l'unica eccezione a punto dell'Inter a fine marzo. Quel passo in più, Massimiliano Allegri non è ancora riuscito a farlo fare alla squadra, anche se qualche miglioramento, comunque, c'è.Le sconfitte con Roma e Lazio infatti, sono ben diverse da quelle di qualche mese fa. Ieri, la Juve ad un certo punto poteva crollare come successo con il Napoli allo stadio Maradona, ma è rimasta in partita e ci ha provato fino all'ultimo. Contro il Milan ad ottobre invece i bianconeri dopo lo svantaggio si sono spenti completamente. Tanti, troppi ko lontani da Torino, ma comunque differenti tra loro. Gli ultimi, meno allarmanti per chi vuole vedere il bicchiere mezzo pieno, che in ogni caso non può far felice la Juve.