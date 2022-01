18









In questo campionato la Juventus non ha ancora vinto contro una delle prime quattro squadre che la precedono in classifica: tre pareggi contro Milan, Napoli e Inter; due sconfitte contro Napoli e Atalanta. Di contro, due vittorie in due trasferte all'Olimpico e i successi di misura contro Fiorentina e Torino. Domani contro il Milan la squadra di Allegri ha l'opportunità di avvicinarsi sensibilmente alla zona Champions e sfatare questo piccolo tabù, sebbene lo stesso allenatore bianconero abbia ridimensionato la questione. "Non è questo il punto, domani sono importanti i tre punti e sappiamo che non sarà facile". L'AUSPICIO - "Stiamo lavorando per cercare di agguantare e rimanere vicino alle prime quattro - ha aggiunto Allegri. - Poi che non abbiamo vinto con le prime quattro è vero, magari domani sarà la prima volta". Il prossimo incontro contro una squadra al momento davanti in classifica è il 13 febbraio a Bergamo contro l'Atalanta, mentre il 3 aprile all'Allianz Stadium arriverà l'Inter. Con l'auspicio che allora la Juventus non debba ancora inseguire tutti.