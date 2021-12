Nuovo stadio per, scelto il progetto "" Il concept dello studio Populous è stato scelto daper la realizzazione del nuovo stadio di Milano. Il progetto è noto come "La Cattedrale" e prevede la creazione nella zona di San Siro di un distretto per lo sport e il tempo libero, con un nuovo parco pubblico di 50 mila metri quadrati di verde. L'area dove sorgeranno il nuovo stadio e il nuovo distretto sarà interamente pedonale, con 110 mila metri quadrati di aree verdi. Lo riporta l'agenzia Italpress.