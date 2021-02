Una Juventus Women non particolarmente brillante riesce a vincere 3 a 1 e conquistare tre punti fondamentali per la corsa scudetto. Dopo essere passata in vantaggio nei primi minuti del primo tempo, la squadra di Guarino ha amministrato e provato più volte a chiudere il match. In alcune occasioni è mancata precisione in fase di finalizzazione. Dopo il 2 a 0 di Hurtig nella ripresa, San Marino riesce ad accorciare le distanze in una delle poche occasioni create nel corso dei 90 minuti di gioco. A mettere la parola fine sulla partita ci pensa la solita Girelli. Partita difficile perché arrivava dopo gli impegni internazionali e prima del big match contro il Milan. Scoglio superato, e questo era tutto ciò che contava.





IL TABELLINO



San Marino-Juve Women: 1-3



Marcatrici: (Aut. Montalti 13', Hurtig 66', Landa 78', Girelli 89')



San Marino (4-2-3-1): Ciccioli; Kunisawa, Montalti, Micciarelli, De Sanctis, Menin, Chandarana (Corazzi 70'), Rigaglia, Muya, Vecchione (Landa 60'), Barbieri (Rossi 90'). A disp. Musolino, Piazza, Costantini, Babnik, Baldini, Margherita. All. Paganelli

Juventus Women (4-3-3): Bacic; Lundorf, Salvai, Sembrant, Boattin; Caruso, Pedersen (Cernoia 57'), Rosucci; Bonansea (Staskova 70'), Girelli (Berti 90'), Hurtig (Maria Alves 70')​. A disp. Giuliani, Sargenti, Hyyrynen, Giordano, Caiazzo. All. Guarino



Ammonizioni: (Cernoia (J) 63')



Arbitro: Sig. Di Cairano della sez. di Ariano Irpino



FISCHIO FINALE



89' - GOL JUVE, Girelli di testa trasforma in rete un cross di Maria Alves



84' - OCCASIONE JUVE, Staskova sfiora la rete con un colpo do testa ravvicinato



78' - GOL SAN MARINO, mancino dalla distanza di Landa che accorcia le distanze



73' - Vola sulla destra Maria Alves, il suo tentativo di cross in mezzo viene deviato due volte dalla difesa



66' - GOL JUVENTUS - Calcio di punizione di Cernoia, Hurtig anticipa tutte e infila in rete



65' - OCCASIONE JUVE, palla recuperata da Hurtig che serve Bonansea in area, tiro potente sui cui Ciccioli è brava a distendersi e respingere



58' - OCCASIONE JUVE, slalom di Hurtig che fa tutto bene fuorché la conclusione incrociata che esce di un soffio



54' - OCCASIONE SAN MARINO, palla tagliata in area, la deviazione a rete non arriva per una questione di centimetri



51' - Bella azione della Juve, Lundorf mette un pallone pericoloso in mezzo ma Girelli viene anticipata



47' - OCCASIONE JUVE, Girelli fa tutta la fascia, mette in mezzo per Bonansea che dal limite dell'area piccola non riesce a colpire con potenza



46' - Via al secondo tempo



INTERVALLO



45' - Cross teso e potente di Lundorf che attraversa tutta l'area piccola



45' - Conclusione in area di Girelli murata dalla difesa



37' - Cross in mezzo di Hurtig, Bonansea anticipa tutte ma il colpo di testa termina alto



34' - Azione personale di Menin che strappa palla a Rosucci, salta Sembrant e lascia partire un tiro che finisce di poco a lato



31' - Bella imbucata di Hurtig, Girelli anticipata



29' - La Juve tiene il pallino del gioco ma ha difficoltà ad affondare il colpo, San Marino che si chiude bene e prova a far male con le ripartenze



15' - Conclusione al volo interessante di Chandarana​ che termina alta sopra la traversa



13' - GOL JUVENTUS, discesca di Lundorf che mette un pallone teso in area, deviazione della difesa avversaria che infila in rete



6' - Scambio in area Girelli-Bonansea con quest'ultima che arriva al tiro in area, conclusione che sbatte su Ciccioli



5' - Di nuovo Hurtig da fuori area, questa volta il suo tiro è fuori misura



4' - Entra in area Hurtig, il suo sinistro viene murato



0' - Fischio d'inizio