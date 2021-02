4







di Marco Amato

Una Juve Women non particolarmente brillante ha la meglio del San Marino e vince 3 a 1. Ciò che contava oggi era portare a casa i tre punti, prima della super sfida contro il Milan, e ciò è avvenuto. Pochi lampi, ma una prestazione compatta e determinata: le bianconere proseguono la loro corsa in campionato.



BACIC 5.5 – Quasi mai impegnata dalle avversarie, sul tiro di Landa è poco reattiva nel distendersi



LUNDORF 7 – Un suo cross teso in area propizia la rete dell’1 a 0, molto attiva in fase offensiva



SALVAI 6.5 – Diversi interventi puliti e calibrati con ottimo tempismo



SEMBRANT 6 – Non sempre precisissima in fase di marcatura



BOATTIN 6 – Un po’ timida sulla fascia sinistra rispetto al solito



ROSUCCI 7 – Perde un pallone sanguinoso al limite dell’area a metà primo tempo, per il resto lavora tanto per la squadra e dà una grossa mano in fase di copertura. Nel secondo tempo, in particolare, gioca una buonissima partita in entrambe le fasi di gioco



PEDERSEN 7 – Spezza il ritmo delle giocate avversarie e distribuisce palloni con precisione (Dal 57' CERNOIA 7 - Il suo ingresso determina un incremento nella qualità delle giocate bianconere)



CARUSO 6.5 – Non sempre nel vivo del gioco, in alcune fasi esce dalla partita ma quando si accende è difficile toglierle palla o superarla



BONANSEA 7 – Una costante spina nel fianco della difesa del San Marino, sulla destra trova ampi spazi per far male, meriterebbe di scrivere il proprio nome sul tabellino delle marcatrici (Dal 70' STASKOVA 7 - Inizia l'azione che porta al 3 a 1, mette in difficoltà la difesa avversaria in più occasioni)



GIRELLI 6.5 – Stranamente, tocca pochi palloni e non ha vere e proprie occasioni per migliorare il proprio score. Questo fino al 90' quando insacca il 3 a 1 e chiude la partita. C'è la sua firma: partita omologata! (Dal 90' BERTI s.v. - Un paio di minuti in campo)



HURTIG 7.5 – Una delle più attive, sempre al centro del gioco: in un paio di occasioni le manca il killer instinct per finalizzare l’azione ma al 66' è brava ad anticipare tutte in area e siglare il raddoppio (Dal 70' MARIA ALVES 7 - Delizioso il suo cross per Girelli in occasione del 3 a 1)



All. GUARINO 7 - Nonostante una mancanza complessiva di brillantezza, la Juve porta a casa i tre punti e sfiderà il Milan alla prossima da imbattuta. Una prova non perfetta ma sicuramente solida