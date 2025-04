Getty Images

Samuel Mbangula può lasciare la Juventus in estate? Il piano

un' ora fa



Tra i giocatori che potrebbero lasciare la Juventus nel corso della sessione estiva di calciomercato c'è il giocatore belga che in questa stagione si è ritagliato parecchio spazio in prima squadra agli ordini di Thiago Motta Samuel Mbangula. Stando a quanto scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport. La sua posizione resta in bilico e qualora si materializzasse l’addio i bianconeri sperano di monetizzare il più possibile dalla sua cessione sul mercato per evitare altri sacrifici importanti sul mercato.