Samuel Mbangula può lasciare la Juventus? Fissato il prezzo

un' ora fa



Stando a quanto riferito da Tuttosport questa mattina, sono quattro i club che tengono d'occhio la situazione di Samuel Mbangula, che viene valutato circa 20 milioni di euro dalla Juve.



Si tratterebbe del Bournemouth e del Nottingham Forest in Premier League e di Bayer Leverkusen e Lipsia. In Serie A è segnalato sulle tracce dell’esterno belga il Bologna di Italiano: Mbangula potrebbe diventare una contropartita importante per Ndoye alla Juventus.