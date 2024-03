Juve, chi è Samuel Mbangula

C'era anche Samueltra i giovani dellache ieri hanno avuto modo di mettersi in mostra nel corso della partitella con i "grandi" alla Continassa . Il giovane belga, classe 2004 di origini congolesi, è andato a segno proprio come Dusan Vlahovic, sceso subito in campo non avendo bisogno di recuperare dopo aver scontato un turno di squalifica.Esterno offensivo, all’occorrenza seconda punta, Mbangula è cresciuto nel Bruges per poi passare all’Anderlecht, con la Juve che lo ha acquistato per circa 400.000 euro nell’estate del 2020, come riporta La Stampa. Già nel giro della Nazionale belga Under 21, anche Samuel come tanti altri compagni ha seguito il percorso virtuoso che lo ha portato dall’Under 17 all’Under 19 e infine in Next Gen con vista sulla Prima squadra. Solo un brutto infortunio muscolare ne ha rallentato la corsa in questa stagione, ma da un paio di settimane è tornato a disposizione e ha sfruttato il test di ieri alla Continassa per dimostrare di essere pronto.