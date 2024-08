Samueldopo la gara di ieri contro il Como ha parlato ai microfoni di Mediaset con un esordio incredibile e decisamente da sogno. Queste le sue parole:"Non so davvero come spiegare, c’è emozione ed è forte perché tutto è arrivato molto velocemente. Il mio debutto in Serie A, il mio debutto in prima squadra, il mio debutto nella Juve e il mio primo goal. Sì sentivo la responsabilità ma è normale. Bisogna subito scendere sulla terra perché si può perdere velocemente la testa".