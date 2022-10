Vince la Juventus Women al "3 Campanili" di Bogliasco (GE) contro la Sampdoria Women di Antonio Cincotta. Bianconere che ora si portano a quota 13 punti in classifica con questa vittoria. Adesso testa alla Champions perchè mercoledì scenderanno in campo contro lo Zurigo. Questi i nostri voti:Un primo tempo in cui è decisiva, si rende protagonista di due grandi interventi su Gago e uno su Aurora De Rita. Coraggiosa, non molla e tiene a galla la Juve.Subisce Gago nei primi istanti di partita, poi diventa decisiva. Grande intesa con Caruso, doppietta e un assist, è la sua gara.Non impeccabile, subisce molto la velocità di Gago nel primo tempo. Nel secondo tempo ordinaria amministrazione.Legge sempre bene le situazioni, allontana bene nel primo tempo un pallone che poteva essere insidioso.Partita ordinata, brava nelle chiusure nel primo tempo. Dal 60'6,5 spinge ed è molto brava a non farsi superare da Gago.Luci e ombre. Si vede poco soprattutto nella prima fase della gara, poi mette ordine in mezzo al campo. Dal 75' ZAMANIAN S.V.Suo il primo squillo della gara con la conclusione di poco al lato. Imposta il gioco e gestisce bene i ritmi della gara.Festeggia 150 presenze in bianconero confezionando due assist per Nilden. Il primo di pregevole fattura. Sempre una giocatrice chiave in questa Juventus.Riecco BB11, dopo l'infortunio torna titolare. Alterna momenti di grande spinta a momenti in cui è in ombra. Sua la rete del raddoppio. Dal 60'6 sbaglia su un servizio perfetto di Cernoia, poi non entra molto nel vivo del gioco.Fa molto lavoro sporco, come sempre. Gestisce e lavora molti palloni per far salire la squadra. Dal 69'7 pallonetto di pregevole fattura con cui sigla il poker della Juve.Un servizio perfetto per Bonfantini non concretizzato. Per il resto si vede poco. Dal 69'ci mette velocità e brio.Un inizio con qualche brivido per la velocità di Gago, poi la sua Juve gioca bene e non lascia varchi alle blucerchiate, concludendo la gara con un poker. Ora testa alla Champions.