Attraverso una conferenza stampa, il Governatore della Liguria Giovanni Toti ha annunciato tutte le misure anti-Coronavirus che dovranno essere applicate nella regione per la prossima settimana. Tra i provvedimenti per scuola e università, ha annunciato anche quello per Sampdoria-Verona, in programma domani sera: “Sampdoria-Verona si giocherà a porte chiuse. Abbiamo deciso per la chiusura delle porte del match, ho sentito anche il Sindaco Bucci. Ci sembrava imprudente lasciarla a porte aperte con i tifosi in questo momento, per le restrizioni che abbiamo”. Resta ora da capire la posizione di Governo e Lega Calcio.