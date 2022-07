Un nuovo ultimatum, una nuova dead line, l'ultima in ordine cronologico. La Sampdoria aspetta risposte da Marko, e le attende entro domenica. Lì il club blucerchiato ha fissato il limite entro cui ricevere una risposta dal fantasista croato, che già nei giorni scorsi aveva rifiutato la destinazione blucerchiata, come riporta calciomercato.com. E' arrivata anche una nuova proposta, un triennale da 1 milione di euro a stagione, e soprattutto una data di scadenza: il Doria arriverà sino a domenica 31 luglio, non oltre. Poi, eventualmente, virerà su altri obiettivi. L'accordo con la Juventus, proprietaria del cartellino, era stato trovato subito: un prezzo quasi simbolico, di 200mila euro, per liberare subito il giocatore risparmiando così un anno di contratto.