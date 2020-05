Giungono finalmente buone notizie in casa Sampdoria, dopo gli ulteriori test ai quali si sono sottoposti i calciatori. Sono infatti risultati tutti negativi i quattro giocatori precedentemente risultati positivi. In precedenza, a marzo, erano risultati positivi Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby e il dottor Amedeo Baldari.



IL COMUNICATO - Questo il comunicato del club blucerchiato: "L’U.C. Sampdoria comunica che i quattro calciatori, precedentemente risultati positivi al Coronavirus-COVID-19, sono stati sottoposti come da prassi ai due tamponi ravvicinati e sono al momento risultati negativi".