Dal sito ufficiale della"Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria danno il benvenuto a Daniele Faggiano, che si è legato alla società in qualità di direttore sportivo fino al 30 giugno 2023.Nel contempo il club comunica che Carlo Osti, già direttore sportivo blucerchiato dal dicembre 2012, assume la carica di responsabile delle aree tecniche fino allo stesso 30 giugno 2023.".Una mossa che prelude allo sblocco delle operazioni di mercato in casa? Per quel che riguarda lapotrebbe presto trattare per portarein blucerchiato. Dall'altra parte, i bianconeri rimangono interessati a