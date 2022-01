Ai microfoni di Mediaset, l'allenatore della Primavera della Sampdoria Felice Tufano - questa sera in panchina in attesa di Marco Giampaolo - ha commentato il match contro la Juventus: "Sicuramente abbiamo incontrato una Juventus forte e in grandissima condizione, non era semplice. Abbiamo cercato di tenere botta con il massimo impegno e per preparare la partita di domenica. In parte ci siamo riusciti, peccato per l'errore sul terzo gol che ci ha tagliato le gambe, con il 2-1 eravamo riusciti a metterci in partita e chissà come poteva finire, nonostante una Juve superiore. Forse con un briciolo di convinzione e coraggio in più avremmo potuto segnare ancora, ma era difficile prendere le misure a questa Juventus".



Sulla situazione della Sampdoria, in crisi di risultati e con Giampaolo al posto di D'Aversa: "Non c'è da avere pessimismo, ma solo ottimismo per preparare al meglio la gara. Da domani penseremo allo Spezia, perché è una partita va disputata al massimo, non c'è da fare drammi ma riboccarsi le maniche".