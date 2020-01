La Samp ha mosso i primi passi per Pjaca tramite un primo contatto confermato, con il calciatore che si sarebbe detto disponibile a valutare con attenzione un trasferimento alla Sampdoria, anche se prima il croato andrebbe convinto. I buoni rapporti tra la Sampdoria e la Juventus, certificati anche dalle tante operazioni sull'asse Torino-Genova, potrebbero inoltre facilitare l'operazione in prestito semestrale. Un problema è rappresentato dalle numerose richieste per il calciatore, che comunque sembrerebbe indirizzato alla permanenza in Serie A. Lo riporta Calciomercato.com.