Emilalza bandiera bianca. Stagione finita per il portiere della, ex, che aveva dato forfait anche per la sfida di settimana scorsa all'Allianz Stadium. Ecco la nota del club blucerchiato: "L’U.C. Sampdoria comunica che nella giornata odierna il calciatore Emil Audero, accompagnato dal responsabile sanitario Amedeo Baldari, si è sottoposto ad una visita specialistica a Forlì dal prof. Giuseppe Porcellini. Dopo il consulto e gli esami clinici effettuati ieri, si è deciso di intervenire chirurgicamente sulla spalla destra del portiere. L’operazione sarà effettuata nei prossimi giorni".