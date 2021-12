Secondo quanto riporta calciomercato.com, sarebbe stato scelto l'uomo che ad interim guiderà le sorti della Sampdoria, dopo l'arresto di Massimo Ferrero:"La guida di Corte Lambruschini ad interim verrà probabilmente affidata ad Alberto Bosco, già uomo di Ferrero e direttore operativo blucerchiato. In mattinata, lo stesso Bosco ha radunato i dipendenti per rassicurarli in merito all'evoluzione della vicenda. Ferrero è stato arrestato a Milano e in seguito condotto a San Vittore, con i magistrati che a breve dovranno decidere se l'imprenditore potrà essere trasferito a Roma. Lo ha comunicato anche il suo avvocato, Luca Ponti, annunciando di aver "Fatto istanza alla Procura di Paola per chiedere che Ferrero possa essere trasferito a Roma per presenziare alla perquisizione e all’apertura di una cassaforte"."