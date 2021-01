Le parole di Claudio Ranieri alla vigilia della partita contro la Juventus, riportate dai canali ufficiali della Sampdoria: "Se penso alla Juve, penso ad una squadra che ha cambiato allenatore ma sta facendo bene. Sono arrivati nuovi calciatori che si sono integrati bene e per questo è una candidata allo scudetto. Sta un po' indietro ma ha ampi margini di miglioramento. È un campionato aperto sia davanti che dietro per la lotta salvezza. Dovremo giocare con entusiasmo e voglia di fare, non come all'andata. Da allora siamo cambiati tantissimo, sono arrivati nuovi calciatori e tutti stanno entrando in forma. Questa Sampdoria può migliorare. La Juve si affronta con serenità e senso di abnegazione: si deve fare la partita perfetta ed essere fortunati perché da parte loro la giocata del campione può risolverla. Mi auguro che Audero o un palo o che sbaglino la mira, che qualcosa del genere ci sia. Mi fa piacere ci siano 12 calciatori a fare gol: il calcio è aiutarsi l'uno con l'altro".