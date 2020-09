Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, parla dopo la brutta prestazione contro la Juventus: "Non posso rimproverare nulla ai miei calciatori sul piano del lavoro o dell'intensità. Ma mi dispiace vedere una mia squadra perdere in quella maniera. Tutto qui. Mi aspettavo una Sampdoria decisa, determinata e volenterosa. Non l'ho vista. È strano, perchè una prestazione di questo tipo gliel'ho vista fare pochissime volte. La migliore risposta a quella sconfitta la daranno sul campo. Voglio vedere una Sampdoria che lotta, determinata, poi per episodi o altre circostanze magari non vince".



A Il Secolo XIX continua: "Gabbiadini? Ha ripreso questa settimana a lavorare in gruppo, anche se in una modalità leggermente più soft. Non gli ho chiesto come sta, sennò si finisce sempre a parlare di quel problema fisico. Lo vedrò nella rifinitura (oggi, ndr) e capirò come starà. Fabio (Quagliarella, ndr) a Torino ha iniziato in panchina perché giocando a una punta sola avevo bisogno di qualcuno che mi assicurasse maggiore profondità”.



JUVE - “Hanno fatto sempre un gran lavoro. A Torino è mancata proprio tutta la squadra, non è riuscita a mettere in pratica la partita che avevamo preparato. Aggiungo che i dati sulla performance fisica ci hanno detto che contro la Juventus lo sforzo è stato massimo, forse il migliore della mia gestione. Abbiamo corso tanto, ma abbiamo corso male”.