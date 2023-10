Lacontinua a dare fiducia ad Andrea. Nonostante un inizio di stagione in Serie B decisamente complicato, l'ex tecnico dellaresterà ancora sulla panchina blucerchiata, come reso noto tramite i canali ufficiali del club dall'head of performance Nicola, altro ex bianconero: "Confermo che tutti insieme continuiamo a sostenere con fiducia il progetto tecnico avviato in estate con mister Andrea Pirlo e auspichiamo la svolta attraverso un rapido e deciso miglioramento di risultati e prestazioni sportive. Forza Sampdoria!".