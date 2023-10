Come racconta Calciomercato.com,ora è a rischio esonero con la Sampdoria. Dopo la sconfitta contro ildi due settimane fa, in molti già chiedevano l’esonero dell’ex centrocampista. Il successivo pareggio contro la capolista Parma aveva illuso su una svolta dei blucerchiati, ma la doppia sconfitta nel giro di quattro giorni contro Como e Catanzaro ha fatto ripiombare Pirlo nel mirino delle critiche. Cinque i punti conquistati sul campo, ma con i due di penalizzazione la classifica dice tre, meglio solo del Lecco fermo a uno, ma con tre partite in meno di Borini e compagni. Al momento Radrizzani e Manfredi sembrano intenzionati a dare fiducia almeno fino alla prossima partita contro l’Ascoli, prima della sosta per le nazionali. Vincere, se Pirlo vuole mantenere il suo posto in panchina, diventa un obbligo.