Andreaè intervenuto in conferenza stampa per presentarsi come nuovo allenatore della, squadra che, quasi per uno "scherzo" del destino, ha di fatto segnato l'inizio della sua seconda carriera avendola affrontata all'esordio sulla panchina della. Ecco il suo commento su questo tema: "Sì, è stata la prima partita con la Juve, contro la Samp di Ranieri: un giovane contro un esperto. Riparto da qui, ho avuto due esperienze che reputo positive, al primo anno (in bianconero, ndr.) ero soddisfatto perchè ho raggiunto gli obiettivi. Anche quella in Turchia mi è servita tanto, ho trovato una società con voglia di crescere partendo dal basso, abbiamo fatto un ottimo lavoro e mi è servita soprattutto per crescere. Ora sono più esperto e consapevole, anche degli errori fatti".