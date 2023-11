Alcuni tifosi dellasi sono presentati ieri al ritorno della squadra a Genova dopo la pesante sconfitta di Salerno in Coppa Italia. Stando a quanto riferisce Primo Canale. Le contestazioni verso il tecnico Andrea Pirlo sono state pesanti, ad esempio: "Come uomo non posso dirti niente, ma nella Juventus la formazione te la faceva Ronaldo…".