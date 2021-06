Il presidente della Sampdoria Ferrero pensa ad un colpo ad effetto per la panchina dei blucerchiati. Dopo aver salutato Ranieri, infatti, il club genovese non ha ancora una guida tecnica. Per il futuro, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l'idea è quella di riportare in Italia l'ex centrocampista della Juventus Patrick Vieira, che nell'ultima esperienza in panchina ha guidato il Nizza in Ligue 1.