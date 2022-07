La Sampdoria non demorde ed è tornata alla carica per Marko Pjaca. Quello appena effettuato dai blucerchiati, però, sarebbe l'ultimo tentativo per convincere il croato ad accettare la destinazione genovese. Come raccontano da Genova, la Sampdoria avrebbe offerto al fantasista della Juventus un contratto da 1,1 milioni per spingerlo ad accettare, dopo il 'no' della scorsa settimana. Adesso il Doria attende una risposta da parte di Pjaca. L'accordo con la Juve c'è già.