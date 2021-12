La Sampdoria e il suo destino, attualmente, sono nelle mani di Gianluca Vidal, trustee del trust Rosan e figura chiave nell'eventuale vendita del club blucerchiato. Il futuro? Il nome che interessa ai tifosi doriani è quello di Gianluca: "Vialli è una persona squisita, ho conosciuto lui con Dinan, Knaster e Zanetton in quella vicenda. Ha il mio numero di telefono, ci siamo sentiti più volte, non fa parte ad oggi dei soggetti interessati. Non potrei dirvi il contrario. Se avessimo un accordo oggi risponderei solo no comment. Dinan ha già depositato un'offerta? Non avrebbe sento. La garanzia diventa operativa quando i concordati vanno in omologa. Un trust nasce proprio per questo".