Stando a quanto riporta SkySport nella sfida in programma domani alle ore 18.00 allo stadio Marassi di Genova il numero 7 della Juventus Dusan Vlahovic riposerà. Il bomber serbo siederà in panchina, in avanti probabilmente ci sarà spazio per Alvaro Morata, Moise Kean e uno tra Marley Akè e Juan Cuadrado. In ballottaggio complice l'influenza rimediata in settimana dal colombiano. La decisione finale chiaramente spetterà a Massimiliano Allegri nella giornata di domani. Vlahovic è anche diffidato in Serie A.