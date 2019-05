E' l'ultima di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera, è Sampdoria-Juventus. La squadra del tecnico livornese scende in campo a Marassi per la 38esima giornata di Serie A: la vittoria manca da ben quattro giornate (tre pari e un ko) ai campioni d'Italia, che hanno però conquistato lo scudetto con largo anticipo. Lungo periodo senza successi anche per i blucerchiati di Marco Giampaolo, che dopo un ottimo campionato hanno tirato il fiato (sono reduci da tre sconfitte e due pareggi). Tanti saluti - oltre ad Allegri lasceranno sicuramente la Juve anche Andrea Barzagli e Martin Caceres - e un'assenza importante: quella di Cristiano Ronaldo, che non sfiderà dunque il capocannoniere Fabio Quagliarella. Calcio d'inizio alle ore 18: segui Sampdoria-Juventus in diretta su ilBiancoNero.com.