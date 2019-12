L'ultimo scontro diretto tra Sampdoria e Juventus, giocato a Marassi nella giornata conclusiva dello scorso campionato, fu vinto dai blucerchiati per 2-0. Un risultato che fa poco testo, considerando che i bianconeri avevano già messo da tempo le mani sul tricolore. A dare fiducia agli uomini di Ranieri, in vista dell'anticipo di domani, sempre contro i campioni d'Italia, c'è però l'esito della precedente sfida giocata in Liguria, nel girone d'andata della Serie A 2017/2018, a novembre: allora in una partita "vera" i blucerchiati vinsero con un convincente 3-2. Replicare quell'impresa, contro una Juve che ha ritrovato la fiducia e il primo posto, non sarà però semplice, nonostante la Samp abbia imboccato di nuovo la via del successo nell'ultimo turno. Secondo gli analisti il colpo doriano è dato a 6,10, contro il 4,40 sul pareggio e l'1,54 sul successo della Juventus. Ancora più su la quota per la replica del risultato di due anni fa: il 3-2 della Samp viaggia a ben 46 volte la posta. Sulla classifica della squadra di Ranieri grava anche la scarsa confidenza in attacco: appena 13 i gol segnati in 16 gare, la media scende drasticamente se si limita l'analisi alle sole partite a Marassi. Solo cinque gol in otto incontri, la peggiore media della Serie A: i trader, dunque, pensano a una possibile vittoria dalla Juve accompagnata da un "clean sheet" (senza subire reti), ipotesi su cui si punta a 2,48, secondo Agipronews.