La Juventus ha vinto per 2-1 in casa della Sampdoria, nel primo anticipo della giornata di campionato, che inizia mercoledì per far spazio alla sfida dei bianconeri contro la Lazio nel weekend in Supercoppa Italiana. Al gran gol di Paulo Dybala, che è per distacco il migliore in campo dei bianconeri in questo primo tempo, ha risposto la rete di Gianluca Caprari per i blucerchiati, in seguito a un grave errore in disimpegno di Alex Sandro.​ Poi, Cristiano Ronaldo è svettato in cielo per ridare il vantaggio ai bianconeri a fine primo tempo. Si tratta del gol che decide la partita, in favore della Juventus.



