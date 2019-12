inoperoso per praticamente tutta la partita, non ha colpe sul gol di Caprari.buona spinta, buona fase difensiva. Senza infamia e senza lode.in una serata non brillante per Demiral, serve il miglior Bonucci. Sbaglia pochissimo.parte subito male con un intervento al limite su Murru, poi è incerto e falloso in altre occasioni.nel primo tempo fa tutto lui, dal doppio assist per Dybala e Ronaldo, all'erroraccio da cui nasce il gol di Caprari (82' De Sciglio SV): si limita al compitino e lo fa con ordine. In un avvio di stagione tanto complicato può anche andar bene così.non è brillante e, paradossalmente, si fa notare più pregevolmente in copertura che in fase di costruzione del gioco.primo tempo di corsa, grinta e voglia. Poi si mangia il gol del 3-1 da due passi e il voto cala.che golazo! La Joya è in forma strepitosa e sblocca la partita, poi crea pericoli in ogni azione creata ().in questo tridente serve anche tanto lavoro sporco e Higuain, in questo senso, risponde sempre presente (la Juventus abbassa i ritmi e il gallese ci prova con intensità)un gol da alieno, sportivamente parlando. Svettare a quell'altezza e avere la lucidità di indirizzare il pallone all'incrocio è inumano. E anche il resto della partita è molto positivo.la Juventus merita la vittoria e la conquista con due grandi gol dei suoi fenomeni in attacco. Il tridente continua a funzionare a gonfie vele, anche se i bianconeri ancora non mettono in mostra un gioco convincente per ampi tratti di partita.Audero 6; Murillo 5.5, Ferrari 5.5, Colley 6, Murru 5 (76' Augello SV); Depaoli 5.5 (51' Leris 6), Thorsby 6, Linetty 6.5, Jankto 5 (62' Gabbiadini 5.5); Ramirez 6; Caprari 6.5. All. Ranieri 6.