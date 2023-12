Ultima partita dell'anno per laWomen di Joe Montemurro che affronterà laWomen di Salvatore Mango che per l'occasione sarà squalificato dopo l'espulsione rimediata una settimana fa contro l'Inter. Bianconere che dovranno probabilmente rinunciare a Juliae Cristianaancora alle prese con i rispettivi infortuni alla caviglia. Le blucerchiate dopo la prima parte di stagione per l'occasione tornano a giocare a Genova allo stadio Sciorba. Gara particolare per Asia, ora in prestito alla Sampdoria ma a gennaio potrebbe fare ritorno a Torino. Appuntamento seguente della Juventus sarà la Supercoppa Italiana in programma il 7 gennaio a Cremona contro la Roma.Sampdoria: Tampieri, Oliviero, De Rita, Pisani, Heorum, Re, Schatzer, Benoit, Giordano, Tarenzi, Taty. All. MangoA disp: Karresmaa, Kitson, Marenco, Cuschieri, Bragonzi, Sondergaard, Rosignoli, Grassi, Battelani.Juve Women: Peyraud-Magnin, Cafferata, Salvai, Cascarino, Boattin; Caruso, Palis; Beenresteyn, Gunnarsdottir, Cantore; Thomas. All. MontemurroA disp: Aprile, Nilden, Garbino, Bonansea, Bellucci, Moretti, Sliskovic, Sembrant, Lenzini