Al via l'ottava giornata del campionato di Serie A femminile 2021-22, che alle 14.30 di oggi vede ladi Joe Montemurro scendere in campo a Bogliasco contro laguidata da Antonio Cincotta. Le ragazze blucerchiate sono reduci da tre vittorie consecutive, mentre le bianconere non hanno mai perso in questa stagione (l'ultimo successo risale al Derby d'Italia di sabato scorso contro l'Inter di Rita Guarino).Babb; Boglioni, Auvinen, Spinelli, Bursi; Musolino, Giordano, Fallico; Battelani, Helmvall, Carp. (a disp.: Tampieri, Carrer, Bargi, Rincòn, Lopez, Bazzano, Tarenzi, Novellino, Gardel). All.: Antonio Cincotta: Peyraud-Magnin; Hyyrynen, Gama, Lenzini, Nilden; Caruso, Zamanian, Cernoia; Bonfantini, Staskova, Hurtig (a disp.: Aprile; Lundorf, Boattin, Salvai; Rosucci, Pedersen; Girelli, Bonansea, Beccari, Pfattner). All.: Joe Montemurro: sig. Luciani di Roma 110' - Punizione di Cernoia dalla destra, palla in area allontanata dalla difesa avversaria6' - La Juve imposta, blucerchiate con pochi spazi0' - Inizia il match