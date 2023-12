La Juventus Women fatica alla Sciorba di Genova contro una Sampdoria ordinata ma soprattutto grintosa e propositiva. Una sconfitta che allontana le bianconere dallo Scudetto. Queste le nostre pagelle:Un buon intervento nel primo tempo, poi chiamata poco in causa, sul colpo di testa di Bragonzi non può nulla.Prima da titolare con la Juventus Women, si fa superare facilmente da Taty nella ripresa, nel primo tempo è una delle più propositive. Dal 60'5,5 impatto sulla gara nullo o quasi.Tutto abbastanza bene fino al gol. Bragonzi salta indisturbata, la difesa è decisamente posizionata male.Anche lei mal posizionata in occasione del gol che sblocca la gara, peccato, fino a quel momento era stat una delle più positive.Come può Bragonzi essere così libera di saltare? Un errore difensivo che costa molto caro.Anche oggi non entra nel gioco, lenta rispetto ai ritmi. Dal 65'non entra nel ritmo della partita, la miglior condizione non è questa.Non quello a cui ci ha abituati, una gara opaca a dir poco.Toglie le treccine e perde la condizione fisica ideale vista nelle scorse gare.Fuori ruolo, ma in difficoltà. C'è addirittura chi si chiede a metà primo tempo se sia in campo.Probabilmente la più viva del reparto offensivo fino alla sua sostituzione, grattacapo per De Rita ma può fare di più. Dal 65'almeno ci prova.Quel gol sbagliato a tu per tu con Tampieri pesa come un macigno. Quelle occasioni non vanno fallite, ma si sa: la freddezza sotto porta non è mai stata la sua caratteristica migliore.Una gara approcciata male fin dai primi minuti. Però bisogna dargli i meriti: aveva detto che Bragonzi avesse l'XFactor. Ora però lo Scudetto si allontana.