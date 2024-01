La Juventus Women si riscatta dopo la sconfitta in campionato questa volta si impone per 4-0 in Coppa Italia. Le nostre pagelle:Mai chiamata in causa se non in qualche costruzione dal basso con le compagne in cui è sempre precisa.Torna titolare dopo l'ultima proprio qui alla Sciorba. Nel primo tempo il gioco è spesso dalla sua parte, alterna buone giocate a palla perse ingenuamente.Non si fa impensierire particolarmente dalle attaccanti avversarie. Dal 57' Calligaris 6,5 esordio in maglia bianconera ma già si vedono le doti.ngenua, da lei non ci si aspetta un'espulsione del genere. Salterà la gara di ritorno contro le blucerchiate.Dopo diverso tempo ritorna titolare e gioca l'intera gara, solite certezze.200 presenze con la maglia numero 21 della Juventus a cui scrive una lettera ( QUI ) commuovente. Le manca il gol che sfiora ad inizio gara. Dal 66' Grosso 6 come sempre una garanzia.Una partenza super, una traversa colpita con un bel tiro e tanti tanti palloni toccati, poi si spegne con il passare dei minuti.Ancora non ingrana, qualche fallo ingenuo e tantissimi palloni persi. Non è certo la giocatrice che la Juventus si aspettava.Fa tutto lei. Dopo il gol al Milan si inventa una doppietta anche oggi, quando si accende terrorizza la difesa blucerchiata. Dal 75' Thomas S.V.Un brivido quando calcia il rigore ma alla fine segna. Una gara di sacrificio, sta cercando la sua miglior condizione. Dal 66' Bragonzi 6 torna a Torino, non le arrivano praticamente palloni giocabili.Una traiettoria meravigliosa con il mancino da cui si inventa un super gol. Dal 75' Sliskovic S.V.La sua Juve anche oggi dopo il Milan vince e convince. Ora guarda al Sassuolo domenica.