Bel traguardo per Barbara. Nel match di ieri contro la, vinto dalla squadra di Joe Montemurro con un netto 4-0, l'attaccante dellaha infatti segnato il suo 50° gol in Serie A con la maglia della Vecchia Signora. Tra le sue compagne solo Cristiana, con 63, è andata più volte in rete nella competizione, come sottolinea il sito ufficiale del club.