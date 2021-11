Ladi mister Montemurro vince anche contro lae si conferma prima in classifica a punteggio pieno. A decidere il match di Bogliasco un gol di Cernoia al 75', sul finale di una partita comunque dominata dalle bianconere, che alle avversarie non hanno concesso praticamente nulla.Di seguito le nostre pagelle della partita, valida per l'ottava giornata di campionato femminile:- Poco chiamata in causa, si fa sempre trovare pronta. Salva il risultato al 93’ dopo un lampo di Bargi, di fatto l’unica occasione del match per le blucerchiate.- Sempre una certezza.– Attenta e presente in ogni situazione (– Nessuna sbavatura).– Solida in difesa, prova spesso a costruire il gioco con la giusta concretezza. In fase di possesso sbaglia poco o nulla.– Partita di sostanza con buoni spunti offensivi, si rende protagonista dello scambio con Cernoia al limite dell’area che porta al gol decisivo.(75’– Qualità per il finale) – Dialoga bene con le compagne di reparto e in area si rende spesso pericolosa. Splendida la sua punizione a giro al 50’, out di un nulla. Esce dolorante al 75’.– Cresce con il passare dei minuti, quando inizia a proporsi con più frequenza in zona offensiva. Prestazione complessivamente positiva.(90’+1) – Tante idee, tanti spunti offensivi e soprattutto il gol decisivo, con un mancino preciso in diagonale dopo uno splendido scambio con Nilden.- Quando si accende, sulla sua fascia è imprendibile. Corre al doppio della velocità rispetto alle avversarie, confeziona cross e costruisce occasioni importanti. In forma.(90’+1) – Tante occasioni passano dai suoi piedi, ci prova più volte e non perde mai la sua determinazione. Ottimo e costante il dialogo con Bonfantini sulla destra.– Giornata poco brillante, partita senza infamia e senza lode - (62’– Buon ingresso in campo per la danese)- La squadra non sembra al top della condizione, ma finchè vince...