Dal sito ufficiale della Juventus: "Fabio Quagliarella ha realizzato 23 gol in 84 presenze di Serie A con la maglia della Juventus tra il 2010 e il 2014. Con una rete, raggiungerà Adriano Bassetto (92 gol) come secondo miglior marcatore della Sampdoria in Serie A. Quagliarella ha segnato quattro reti in 20 sfide contro la Juventus in Serie A: l'unica con la maglia della Sampdoria è arrivata su calcio di rigore nel dicembre 2018. Infine, con 484 match e 171 gol è uno dei soli cinque giocatori ad essere nella top-20 all-time sia per presenze che reti nella storia della Serie A a girone unico, insieme a Silvio Piola, Francesco Totti, Alberto Gilardino e Roberto Mancini. Keita Baldé ha segnato 14 gol nelle ultime 16 gare da titolare in Serie A; il classe ‘95 potrebbe trovare le rete in due presenze di fila dal primo minuto nel torneo per la prima volta da dicembre 2018 contro Frosinone e Roma, con la maglia dell’Inter. La Juventus è, al pari del Milan, una delle sole due squadre che Keita ha affrontato più di tre volte in Serie A senza partecipare ad alcuna rete (sei sfide ai bianconeri). La prossima sarà la 100ª presenza da titolare per Jakub Jankto in Serie A: il primo dei suoi 15 gol nel massimo campionato è arrivato proprio contro la Juventus, nell'ottobre 2016 con la maglia dell'Udinese, ma a Torino. Antonio Candreva ha giocato 16 incontri di Serie A con la maglia della Juventus nella stagione 2009/10 - con i bianconeri ha realizzato le sue prime due reti nella competizione. Albin Ekdal, fresco di 250 presenze in Serie A, ha esordito nel massimo campionato con la maglia della Juventus, con cui ha collezionato tre presenze nel 2008/09. Anche Emil Audero ha fatto il suo debutto in Serie A con la Juventus: per lui una presenza nella stagione 2016/17, prima di passare al Venezia. Tra i portiere che hanno disputato tutte le partite del girone d’andata di questa Serie A, Emil è secondo per percentuale di parate (69%, dietro solo a Silvestri del Verona)".