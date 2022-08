Forse è tutto qui. In un soffio d'azioni che non si fa mai concreto vento, brezza che ti fa stare bene.: Caputo, su aiuto di Bremer, beve Alex Sandro e non vince il duello con Perin. Altrimenti la Sampdoria sarebbe stata in vantaggio. Forse meritatamente, per quanto dimostrato in quel forcing iniziale.Non che la Juve abbia costantemente demeritato: ha avuto i suoi momenti. Un guizzo di Cuadrado, bravo a preparare il colpo, molto meno nello sparare dritto su Audero. Un altro tocco di Kostic, quasi al primo gol bianconero che sarebbe presto stato definito gollonzo. Insomma: quei momenti ci sono. E sono appunto soffi. A volte rinfrescano, altre volte scaldano. Gli animi di tutti, e di Allegri soprattutto.A proposito: come con il Sassuolo, si gira in funzione degli avversari. Max, con una squadra da 4-3-3, agisce in copertura e dunque a specchio. Deve sperare che McKennie gli giri, altrimenti è proprio dura.