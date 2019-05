Your browser does not support iframes.









di Cristiano Corbo

Quagliarella grazia, la Juve ringrazia. Un paio di occasioni per parte, con quella del capocannoniere doriano che ha acceso al 32' la sfida di Marassi: contro la Samp, è una Signora sorniona, attendista e libera tra pensieri e voglia di attaccare. Bene il duo in avanti, nel quale Kean comunque sembra il giocatore più in palla, molto più di Dybala; non esattamente perfetti gli esterni, ma su Pereira e Cuadrado si sprecano le attenuanti. MVP? Il solito Chiellini, con compartecipazione di Martin Caceres: là dietro non è una lotta facile, ma stanno dando tutto. Davvero.



Nella gallery, i migliori e i peggiori bianconeri dopo i primi 45 minuti di Sampdoria-Juve.