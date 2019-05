Quella di domenica contro lapotrebbe essere l'ultima partita in maglia bianconera di, che si annuncia come uno dei grandi protagonisti del prossimo calciomercato estivo. L'ipotesi di un addio alla Juventus è concreta, ma nel frattempo la Joya vuole concludere nel miglior modo possibile il suo campionato: l'occasione arriva in una sfida che per lui assume un significato speciale. Contro la Samp, infatti, sono arrivati i primi gol di Dybala in Serie A (doppietta nel novembre 2012 con il Palermo). L’attaccante argentino ha realizzato sei reti contro i blucerchiati: soltanto contro Lazio e Udinese ha fatto meglio (sette ad entrambe).